Das US-Unternehmen Amazon ist von der Datenschutzbehörde in Luxemburg mit einer Strafe von fast 750 Millionen Euro belegt worden. Das geht aus dem Quartalsbericht von Amazon hervor, den das Unternehmen am Freitag vorgelegt hat. Der Grund ist, das das Unternehmen gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen haben soll. Amazon will gegen die Entscheidung Berufung einlegen.