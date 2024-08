Von Euronews mit AP

Wegen Datenschutzverstößen wurde Uber zu einer Geldstrafe von 290 Millionen Euro verurteilt.

Die niederländische Datenschutzbehörde hat Uber zu einer Geldstrafe von 290 Millionen Euro verurteilt. Das Unternehmen hat die persönlichen Daten europäischer Fahrer ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in die USA übermittelt.

Die niederländische Behörde bezeichnete es als "schwerwiegenden Verstoß" gegen die EU-Datenschutzvorschriften. Das Taxiunternehmen hat die Daten zwei Jahre lang übermittelt, bevor es Schutzmaßnahmen ergriff.

Dazu gehörten Standortdaten, Fotos, Zahlungsdetails, Ausweisdokumente und in einigen Fällen kriminelle und medizinische Informationen.

Aleid Wolfsen, Vorsitzender der niederländischen Datenschutzbehörde, sagte: "In den USA kann der Geheimdienst auf die Daten zugreifen, ohne dass ein angemessener Rechtsschutz besteht. Das ist in Europa oder den Niederlanden nicht der Fall. Genau das ist der Grund, warum dies ein Verstoß ist. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Daten in der EU bleiben."

Uber hat die Strafe als "ungerecht" bezeichnet

Uber wird Berufung gegen die Geldbuße einlegen. Ihrer Meinung nach sei die Geldstrafe falsch und ungerecht und es habe einen Mangel an Klarheit in Bezug auf die Datenschutzbestimmungen gegeben.