UN-Gebäude in Afghanistan angegriffen

Die Gewalt in Afghanistan schaukelt sich weiter hoch. Am Freitag haben die Taliban Büros der Vereinten Nationen in Herat mit Raketenwerfern angegriffen. Ein afghanischer Polizist wurde getötet.

Die UNO veruteilte den Angriff aufs Schärfste.

Die Sprecherin des Generalsekretärs, Eri Kaneko, forderte:

“Die Täter müssen gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden. Unsere Gedanken sind bei der Familie des geöteten Polizisten und wir wünschen den Verletzten eine schnelle Genesung. Angriffe gegen Mitarbeiter und Gelände der UNO verbietet das internationale Recht und können als Kriegsverbrechen angesehen werden."

Seit dem hastigen Abzug des Westens aus Afghanistan ist ein Machtvakuum entstanden, dass die Taliban für sich nutzen. Sie rücken jeden Tag weiter vor, um strategische Orte zu erobern. Oft räumen Polizeikräfte und Armee ihre Stellungen kampflos.