Afghanische Flüchtlinge kommen in Spanien an

Spanien hat mehr als 160 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Eine zweite Maschine startete am Freitagmorgen mit 110 Menschen aus Spanien und Afghanistan an Bord.

Die ersten sind im Aufnahmezentrum in Torrejon in der Nähe der spanischen Hauptstadt Madrid ankommen. Hier sollen insgesamt 1000 Menschen aufgenommen werden. Dann sollen sie in andere EU-Länder verteilt werden.

Ya está en Dubai, procedente de Kabul, el segundo avión español que partió esta madrugada para seguir avanzando en las labores de repatriación.



Las #FuerzasArmadas trabajan para evacuar al contingente español en Afganistán y garantizar la seguridad de los más vulnerables. pic.twitter.com/n7bXuQLXOY — La Moncloa (@desdelamoncloa) August 20, 2021

Der spanische Außenminister José Manuel Albares sagte: "Europa wird oft als langsam und technokratisch kritisiert. Jetzt werden wir ein anderes Europa sehen, das Europa der Werte, an das wir glauben, ein Europa, das seine Werte verteidigt und die Menschen schützt, die an diese Werte glauben."

Ya están en España.



El primer avión con personal de la embajada en Afganistán, españoles y colaboradores ha aterrizado ya en Torrejón. Gracias a @Defensagob y a los equipos de @MAECgob e @inclusiongob que están coordinando este dispositivo de repatriación y acogida.

Seguimos. pic.twitter.com/GHkshWUb1U — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 19, 2021

Tausende Menschen mit gültigen Ausreisepapieren warten am Flughafen Kabul darauf ausgeflogen zu werden. Die Zeit drängt, denn die USA wollen ihren Rückzug am 31. August komplett abgeschlossen haben.