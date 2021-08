Wegen Brandbomben: Luftangriffe auf Gaza

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zum Sonntag Ziele im Gazastreifen angegriffen. Damit antwortete sie eigener Angabe nach auf Brandbomben, die mit Ballons von Gaza aus abgeschickten worden seien und im Süden Israels zwei Feuer ausgelöst hätten.

Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA entstand bei den Luftangriffen in Gaza Sachschaden, Verletzte wurden nicht gemeldet. Am Samstag war es an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen auf palästinensischer Seite zu einer Demonstration gekommen, fünf Personen erlitten Verletzungen, als die israelische Armee auf das Werfen von Brandsätzen mit Schüssen antwortete.