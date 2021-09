„Ich hab's“: Mars-Rover "Perseverance“ sammelt Gestein

Mars-Rover "Perseverance" hat zum ersten Mal erfolgreich eine Gesteinsprobe des Roten Planeten genommen. "Ich hab's", bestätigte die US-Raumfahrtbehörde am Sonntag im Namen des sechsrädrigen Gefährts auf Twitter die geglückte Operation.

Dazu postete die Nasa ein Bild, das ein Stück Gestein in einem runden Behälter zeigt, der mit dem Bohrer des Roboters verbunden ist.

Perseverance hatte bereits am 2. September einen kleinen Felsen angebohrt. Aufgrund schlechter Lichtverhältnisse konnten die Ingenieure im Kontrollzentrum in Südkalifornien aber nicht erkennen, ob sich die Probe wirklich in dem Entnahmeröhrchen befand. Neue Fotos zeigten nun, dass die Bohrung erfolgreich war. Ein früherer Versuch im August war gescheitert.

Die Gesteinsprobe soll auf früheres mikrobisches Leben untersucht werden

Die Probe, die nur etwas dicker als ein Bleistift ist, soll später zur Erde geschickt und untersucht werden. Unter anderem will die Nasa herausfinden, ob das Gestein Hinweise auf früheres mikrobisches Leben auf dem Roten Planeten enthält.

Ein erster Bohrversuch war im August gescheitert. Die Technik des Rovers funktionierte der Nasa zufolge damals zwar einwandfrei. Aber das Gestein sei nicht fest genug gewesen, sodass die Bohrung nur kleine, pudrige Fragmente hervorgebracht habe, die nicht in das Probenröhrchen gefüllt werden konnten.

"Perseverance" (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war Ende Februar mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar (etwa 2,2 Milliarden Euro) teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert.