Gewalt in Kolumbien: Indigene fliehen in die Hauptstadt

In Kolumbien haben Indigene Embera ein Camp im Nationalpark in der Hauptstadt Bogota errichtet. Begründung: Sie hätten keine andere Wahl, als ihre ländliche Heimat wegen der Bedrohung durch bewaffnete Gruppen zu verlassen. "Die Regierung muss die indigenen Völker unbedingt respektieren", so ein Sprecher und plädierte für mehr Schutz in den von Gewalt heimgesuchten Gebieten.

Kolumbien erlebt seine gewalttätigste Phase seit dem Friedensabkommen von 2016, das einen fast sechs Jahrzehnte währenden Bürgerkrieg offiziell beendet hat. Die Guerilla-Bewegung ELN, Drogenhändler und abtrünnige FARC-Guerillas kämpfen weiter um die territoriale Kontrolle, die - durch Corona-Regeln in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkten - Zivilisten geraten oft zwischen die Linien.

AFP