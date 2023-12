Die Wayuu-Jugend leidet unter der klimabedingten Dürre. Diese Fotos zeigen der Welt, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind.

Ein ausgetrocknetes Wasserbecken. Leere Eimer. Die unerbittliche Sonne. Dies sind einige der Dinge, auf die sich indigene Kinder im Norden Kolumbiens konzentrierten, als sie eine Kamera erhielten, um den Klimawandel festzuhalten.

Der Stamm der Wayuu lebt seit Jahrhunderten vom Land, aber eine Reihe von lähmenden Dürren, unregelmäßigen Regenfällen und extrem hohen Temperaturen stellen ihre Überlebensfähigkeit in La Guajira auf die Probe.

Und wie in vielen anderen Teilen der Welt sind es die Kinder, die die Hauptlast dieser lokalen Klimakrise tragen.

"Nur eines von zehn Wayuu-Kindern hat Zugang zu sauberem Trinkwasser", sagt Felipe Cortes, Leiter der Interessenvertretung von Save the Children in Kolumbien. In La Guajira ist die offizielle Sterblichkeitsrate für Kinder aufgrund von Unterernährung sechsmal so hoch wie im Landesdurchschnitt."

Hinter den Kulissen: Edgardo, 13, macht unter Anleitung der mit dem Sony Award ausgezeichneten Fotografin Angela Ponce ein Foto mit einer Filmkamera. Maria Puyol/Save the Children

Um diese jungen Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Geschichten über den Klimawandel zu erzählen, und ihnen neue Fähigkeiten beizubringen, veranstaltete die Wohltätigkeitsorganisation kürzlich einen Workshop in einer kleinen Wayuu-Gemeinde mit der preisgekrönten Fotografin Angela Ponce. Ein Dutzend Kinder erhielten einfache Filmkameras, um eine Woche lang ihr Leben zu dokumentieren.

Anlässlich des Kinder- und Jugendtages auf dem COP28-Klimagipfel erinnern die entstandenen Bilder eindringlich an die Notwendigkeit, die Erfahrungen und Rechte der Kinder in den Mittelpunkt der Klimaschutzmaßnahmen zu stellen. Mit ihrem weichen Fokus und ihrer eigenwilligen Auswahl an menschlichen und nicht-menschlichen Motiven sind sie auch ein einzigartiges Portal in die Wayuu-Gemeinschaft - gesehen durch die Augen ihrer jüngsten Mitglieder.

'Es gibt keine Jahreszeiten mehr': Wasserknappheit im Bild

Manuela, 13, hat ein Foto von ihrer Schwester gemacht, die im Jauwei (Teich) nach Wasser sucht. Manuela/Save the Children

In der trockenen Umgebung von La Guajira manifestiert sich die Klimakrise vor allem als Wasserkrise.

Nach jahrelanger Dürre haben die Wasserstände einen historischen Tiefstand erreicht. Das verfügbare Wasser wird häufig aus einem "Jaguey" entnommen - einer natürlichen Wasserquelle, die auf Regenwasser angewiesen ist und mit dem Vieh geteilt wird.

Dies führt regelmäßig zu Durchfallerkrankungen und anderen durch Wasser übertragenen Krankheiten bei Kindern, die gezwungen sind, das Wasser zu trinken.

"Es hat schon lange nicht mehr geregnet, und ich denke, dass wir das Wasser brauchen und die Tiere auch", sagt der 14-jährige Ismael. "Wir trinken das Wasser aus dem Viehtränkebecken".

Ismael fotografierte ein ausgetrocknetes Wasserbecken in seiner Gemeinde an der Nordspitze Kolumbiens. Ismael/Save the Children

"Ich habe ein Foto von der Sonne gemacht, weil es zu heiß war und das schädlich für die Bäume ist und uns durstig macht", sagt Ismael. Ismael/Save the Children

Ismael hat auch ein Foto von der Sonne gemacht. "Ich habe ein Foto von der Sonne gemacht, weil es zu heiß war, und das ist schädlich für die Bäume, und sie macht uns durstig", sagte er. "Die Hitze macht uns durstig, und der Viehtümpel ist weit weg... manchmal ist er leer und wir brauchen etwas zu trinken."

Wasser - oder der Mangel daran - zieht sich wie ein roter Faden durch die Fotos der Wayuu-Kinder und zeigt ihre Sorge um diese lebenswichtige Ressource, die mit dem globalen Temperaturanstieg knapper wird.

Die Wayuu-Kinder, die an dem Fotoprojekt teilnehmen, posieren für den 16-jährigen Iveth. Iveth/Save the Children

"Hier leiden die Wayuu unter dem Mangel an Wasser. Es kann nicht gefunden werden, da sich das Wetter ändert. Es gibt keine Jahreszeiten mehr", sagt der 16-jährige Iveth.

"Bevor wir Obstgärten hatten, regnete es, und die Pflanzen wuchsen. Wir haben die Pflanzen nicht gegossen, das hat der Regen getan. Jetzt regnet es nicht mehr, das Wetter hat sich geändert und wir können nicht mehr säen. Die Blätter der Pflanzen trocknen aufgrund der Temperatur aus und sterben ab."

Das Licht der Sonne nutzen, um indigene Pflanzen einzufangen

Den Wayuu-Kindern wurde auch beigebracht, wie sie ihre eigenen Bilder entwickeln können, indem sie sich nur auf die Kraft der Sonne verlassen, und zwar durch ein Verfahren, das als "Cyanotypie"-Druck bekannt ist.

Der blaue Farbton dieser Kunstwerke veranschaulicht den dringenden Bedarf an Wasser in der Gemeinschaft und zeigt gleichzeitig die indigenen Pflanzen, die für ihr Überleben unerlässlich sind.

"Kein Wasser zu haben, beeinträchtigt uns sehr", sagt Belkis. "Manchmal können wir keins finden, und das wirkt sich auf uns aus, weil wir verdursten können. Belkis/Save the Children

Die 14-jährige Belkis wählte die Schoten eines Trupillo-Baums aus, der mit der Identität des Wayuu-Volkes - der größten indigenen Gruppe in Kolumbien- verbunden ist.

Er wächst unter extremen Dürrebedingungen und wird daher traditionell als Nahrungsmittel für Mensch und Tier verwendet. In den schlimmsten Dürreperioden werden die Trupillo-Früchte geerntet und als solche verzehrt oder zu Mehl verarbeitet.

"Es ist wichtig, dass die Tiere mit Trupillo gefüttert werden, damit sie nicht sterben", so Belkis.

"Ich möchte weiter lernen, wie man fotografiert", sagt Manuela, die derzeit die Oberschule besucht. Manuela/Save the Children

Manuela, 16, fotografierte ein Yaichuaa-Blatt, eine Pflanze, die zur Behandlung von Infektionen und Nierensteinen verwendet wird, zusammen mit Apia-Blättern, deren Früchte die Wayuu zur Blutreinigung bei der Behandlung von Blutarmut pflücken.

"Ich habe ein Blatt von den Bäumen genommen, die in der Schule waren und die schön waren", sagt Manuela, die mit ihrer Mutter, fünf Schwestern und ihrem älteren Bruder lebt und Rucksäcke strickt, die sie auf dem Markt verkauft.

Die Herstellung von Cyanotypien war ein persönliches Highlight für Yolibeth, sagte sie. Yolibeth/Save the Children

Die Wahl der 17-jährigen Yolibeth hat einen eher spirituellen Wert: "Ich habe ein paar Blätter von einem Baum genommen, der sehr bekannt ist und dessen Blätter ich liebe, weil sie herzförmig sind", erklärt sie. "Sie sind sehr wichtig für uns, weil wir mit ihnen baden, wenn wir träumen.

Träume spielen in der Wayuu-Kultur eine entscheidende Rolle, da sie als Signale für kommende Ereignisse dienen, fügte sie hinzu. "Wir nehmen diese Träume ernst und benutzen die Pflanze in einem Mitternachtsbad, um ihre Bedeutung zu deuten und darauf zu reagieren.

Wie wird die Wayuu-Gemeinschaft bei der Bewältigung des Klimawandels unterstützt?

Die kolumbianische Regierung hat aufgrund der beispiellosen Dürre und der drohenden Auswirkungen von El Niño den wirtschaftlichen und sozialen Notstand in La Guajira ausgerufen, wo etwa 400 000 Wayuu leben.

Die Region ist bereits jetzt unverhältnismäßig stark vom Klimawandel betroffen, und es wird erwartet, dass die Temperaturen bis 2050 um mehr als 4 Grad steigen werden, was dem Dreifachen des weltweiten Anstiegs entspricht. Die Niederschläge werden voraussichtlich um ein Fünftel zurückgehen. La Guajira ist außerdem die ärmste Region des Landes, in der über 60 Prozent der Bevölkerung in Armut leben.

Ismael, 14, fotografiert seine Mutter beim Kochen in der Gemeinde. Ismael/Save the Children

"Die von den Erwachsenen verursachte Klimakrise führt dazu, dass nahrhafte Lebensmittel immer unerreichbarer werden - und das trifft die Kinder als erstes und am schlimmsten", sagt Cortes. "Wayuu-Kinder werden, wie andere Menschen auf der ganzen Welt, von den Entscheidungen der COP28 betroffen sein - und ihre Rechte und Bedürfnisse müssen bei diesen Entscheidungen im Vordergrund stehen."

Save the Children fordert, dass Länder mit höherem Einkommen, wie z.B. Großbritannien, ihre Klimafinanzierung aufstocken, um Länder mit niedrigerem Einkommen zu unterstützen, die am stärksten von der Krise betroffen sind.

"Meine Nichte und meine kleine Schwester haben den Yonna zu Hause getanzt. Meine Großeltern und die Lehrer unterrichten uns jeden Tag über den Yonna und unsere Kultur. Luz/Save the Children

"Die Klimakrise trifft die Schwächsten am härtesten, und es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie Kinder die Hauptlast eines Problems tragen, das sie nicht verursacht haben", sagt Ponce.

"Indem wir den Wayuu-Kindern ihre eigenen Kameras geben, können sie der Welt zeigen, welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen. Ihre Fotos erzählen eine eindrucksvolle Geschichte von Stärke und Widerstandskraft und machen deutlich, dass wir alle dringend unseren Planeten schützen und die am stärksten Betroffenen unterstützen müssen".