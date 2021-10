Nach Wahldebakel: CDU will kompletten Vorstand neu wählen

Nach dem Wahldebakel bei der Bundestagswahl will die CDU sich neu aufstellen und den gesamten Vorstand neu wählen lassen. Das kündigte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach einer Sitzung mit dem CDU-Vorstand und Präsidium an. Wie die Basis der Partei eingebunden werden kann, wird auf einer Tagung der Kreisvorsitzenden 30. Oktober entschieden.

Zuvor waren Stimmen laut geworden, die Parteibasis mehr einzubinden. So hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer die Neuwahl aller Spitzenposten in der Partei unter Einbeziehung der Basis noch in diesem Jahr gefordert. Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann hatte erklärt, dass Kreis- und Landesverbände bei der Neuaufstellung der Partei mitreden sollten.

Am 2. November wird dann eine Entscheidung darüber getroffen, wann der nächste Bundesparteitag stattfinden kann. Dort soll dann über die Wahl eines neuen Vorstands entschieden werden.

So gehe es vor allem darum, einen Erneuerungsprozess in der Partei zu beginnen. CDU-Chef Laschet hatte erst vergangene Woche angekündigt, dass er für die Moderation dieses Erneuerungsprozesses zur Verfügung stehe.

Ziemiak erwähnte auch die Bereitschaft der CDU, für die anstehende Legislatur-Periode eine Jamaika-Koalition, zusammen mit den Grünen und der FDP, zu bilden.

Die Christdemokraten und ihre bayrische Schwesterpartei CSU hatten bei der Bundestagswahl am 26. September gerade mal 24,1 Prozent der Stimmen bekommen und damit mehr als 8 Prozentpunkte im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 eingebüßt.

Damals stand die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel noch an der Spitze der Partei und war deutsche Bundeskanzlerin. Ende 2018 hatte Merkel den Parteivorsitz an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer abgegeben, die das Amt gut ein Jahr später abgab. Seit dem ringt die Partei um eine innerparteiliche Erneuerung.

Nach einem internen Gerangel um den Parteivorsitz konnte sich im Januar dieses Jahres Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen an der Parteispitze durchsetzen und wenig später gegen Bayern Ministerpräsidenten Markus Söder durch. In der Wählergunst hat Laschet als Kanzlerkandidat seiner Partei jedoch nicht überzeugt.