Verhandlungen mit den Taliban: Anstellen bitte

Eine deutsche Delegation hat mit hochrangigen Taliban-Vertretern in Katar über sichere Ausreisemöglichkeiten für Menschen in Afghanistan verhandelt. Die Delegation habe erneut betont, „dass die Bundesregierung mit Blick auf zukünftiges Engagement die Taliban an ihren Taten und nicht an ihren Worten messen wird“.

Am Wochenende gab es erstmals seit der Machtübernahme auch direkte Gespräche mit den USA, am Dienstag wollen die Taliban nun auch mit der EU verhandeln. Bei allen Treffen dreht es sich um Menschen- und insbesondere Frauenrechte, die Ausgestaltung des politischen und gesellschaftlichen Prozesses, Sicherheits- und Terrorismusfragen und die Ausreise von Ortskräften.

Seit der Machtübernahme in Kabul sehen sich die Taliban mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Es zeichnet sich eine schwere humanitäre Krise ab, die UN sehen die Wirtschaft kurz vor dem Kollaps. Eine Dürre und der anstehende Winter mit steigenden Treibstoffpreisen verschärften die Situation weiter.