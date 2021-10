Corona-Ausbruch auf Flussschiff: Infizierte im Reisebus nach Leipzig

In den frühen Morgenstunden haben in Wien-Nussdorf 178 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs unfreiwillig Auschecken müssen und in mehreren Bussen die Heimreise angetreten. Aus Passau kommend, waren rund 80 Reisende an Bord positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Ursula Karnthaler vom Wiener Gesundheitsamt sagte zu dem Vorgang: "In diesem Fall dürfte es so gewesen sein, dass sich die ersten Passagiere auf einem Landgang angesteckt haben auf dieser Reise und es dann zur Weiterübertragung an Bord gekommen ist."

Weder auf dem Weg von Passau nach Wien noch in der Hauptstadt seien Reisende von Bord gegangen, erklärte der Krisenstab der Stadt. Die Infizierten seien von den Nicht-Infizierten getrennt und auf ein separates Schiff gebracht worden. Keiner der überwiegend geimpften Gäste habe in eine Klinik gemusst.

In getrennten Bussen wurden die Reisenden nach Leipzig gebracht. Von dort werde der Weitertransport nach Hause organisiert, erklärte das Leipziger Gesundheitsamt.