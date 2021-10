Meta: Warum die Namensänderung von Facebook und was ist das "Metaversum"?

Das Technologie-Unternehmen Facebook wird in Zukunft Meta heißen. Das hat der Social-Media-Riese am Donnerstag auf der Facebook Connect-Konferenz für erweiterte und virtuelle Realität bekannt gegeben und gleichzeitig ein neues Logo enthüllt.

Die Unternehmensstruktur solle nicht verändert aber alle Apps und Technologien unter einer Marke zusammengeführt werden. "Unsere Aufgabe bleibt dieselbe. Es geht immer noch darum, Menschen zusammenzubringen. Auch unsere Anwendungen und Marken ändern sich nicht. Und wir sind immer noch das Unternehmen, das Technologie um Menschen herum entwickelt", so Zuckerberg.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg sagte, der neue Name spiegele den Fokus auf seine Ambitionen für das Metaversum (englisch: metaverse) wider.

Was ist das Metaversum (auch Metaverse)?

Das Metaversum, eine Abkürzung für "Meta-Universum", ist eine digitale Welt, in der die reale und die virtuelle Welt verschmelzen. Es ermöglicht den Menschen, sich zwischen verschiedenen Geräten zu bewegen und in einer virtuellen Umgebung zu kommunizieren.

In der Praxis bezieht sich der Begriff auf Produkte und Dienstleistungen der erweiterten und virtuellen Realität.

Facebook veröffentlicht einen Film mit Szenen aus dem Metaversum Screenshot

Der Begriff bezeichnet einen Cyberspace parallel zur physischen Realität, in dem eine Gemeinschaft von Menschen in Form von Avataren interagieren kann. Das Konzept wurde von dem Autor Neal Stephenson in dem Science-Fiction-Roman "Snow Crash" von 1992 geprägt. Er bezieht sich auf die Verschmelzung von physischer, erweiterter und virtueller Realität in einem gemeinsamen Online-Raum.

In vielerlei Hinsicht ist das Metaverse der ultimative Ausdruck sozialer Technologie. Mark Zuckerberg Facebook-Gründer

Einige Videospiel-Communities haben bereits Meta-Universen geschaffen, wie z. B. Roblox (eine Online-Spieleplattform, deren Angebot von Kindern und Jugendlichen entwickelt werden) oder Fortnite (ein Shooter- und Survival-Spiel, das 350 Millionen aktive Spieler hat).

Die Ausweitung des Metaversums

Facebook hat bereits angekündigt, ein spezielles Produktteam aufbauen zu wollen, das sich mit Metaverse-Projekten befassen soll. Im Oktober erklärte es außerdem, dass es in den nächsten fünf Jahren 10.000 Arbeitsplätze in der Europäischen Union schaffen will, um diese Pläne zu unterstützen.

"Ich erwarte, dass die Menschen uns in den kommenden Jahren nicht mehr in erster Linie als Social-Media-Unternehmen sehen werden, sondern als Metaverse-Unternehmen", hatte Zuckerberg im Juli gesagt.

"In vielerlei Hinsicht ist das Metaverse der ultimative Ausdruck sozialer Technologie."

Facebook, das größte soziale Netzwerk der Welt, hat stark in virtuelle und erweiterte Realität investiert, Hardware wie das Oculus VR-Headset erworben und an der Entwicklung von AR-Brillen und Armbandtechnologien gearbeitet.

Außerdem hat es eine ganze Reihe von VR-Gaming-Studios gekauft, darunter BigBox VR. Laut einem Bericht von The Information vom März arbeiten etwa 10.000 Mitarbeiter an der virtuellen Realität.

Alles nur Ablenkung? Das sagen die Kritiker an der Facebook-Namensänderung

Auf Twitter beschreibt sich Meta auf seinem nagelneuen Profil als "nächstes Kapitel der sozialen Verbindung". Allerdings kommt die Namensänderung wenige Wochen nachdem vertrauliche Unterlagen in der Öffentlichkeit aufgetaucht waren, in denen konzernintern Fehler im Kampf gegen Hetze, Gewalt und Falschmeldungen im Netz angeprangert werden.

Namensänderung als Ablenkmanöver?

Wird #Meta dazu beitragen, Hassrede und Fake News zu lösen oder wird es Hass und Verbrechen verstärken?

Lidl in Großbritannien nutze die Facebook-Namensänderung für eine eigene Markting-Kampagne - "brb (be right back) changing our name" - sind gleich wieder da, ändern nur unseren Namen

Die US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez kritisierte Facebook heftig und nannte das Unternehmen einen "Krebs für die Demokratie" und eine "globale Überwachungs- und Propagandamaschine zur Stärkung autoritärer Regime und zur Zerstörung der Zivilgesellschaft".

Die Definition von "meta" als Adjektiv: auf sich selbst oder auf die Konventionen seines Genres beziehend; selbstreferenziell. Ein anderes Indiz für den Grund der Namensänderung?

Sieht so das Metaversum aus?