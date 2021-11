Angst vor dem Winter in Syriens Lagern

Den Menschen im Nordwesten Syriens steht der elfte Kriegswinter bevor. 2,8 Millionen Vertriebene gibt es in der Region, 1,7 Millionen leben in Lagern, so wie Mohamed al-Saad, der mit seiner Familie in einer provisorischen Unterkunft lebt.

Er sagt: "Es soll ein harter Winter werden in diesem Jahr. Das sagen sie. Ob die Zelte das durchhalten? Sie schützen nicht vor der Hitze, und schon gar nicht vor Kälte. Wir haben von keiner Hilfsorganisation gehört, die uns beim Heizen helfen könnte. Ich habe die Kinder zum Sammeln von Zweigen losgeschickt. Und ich selbst habe versucht, das Zelt zu befestigen. Mit Seilen, die ich auf den Boden genagelt habe. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun könnte, wie wir uns sonst auf den Winter vorbereiten sollen."

Von den fast 1400 Lagern in der Gegend sind zwei Drittel provisorisch. Es sind Orte, an denen die Menschen Schutz suchten, die aber keine Infrastruktur haben, und schweren Schäden durch das Wetter ausgesetzt sind.

Firas Mansour ist zuständig für die Wintervorbereitung der Vertriebenen. Er erklärt: "Bisher haben wir keine Zusagen von Hilfsorganisationen, keine Programme zur Verteilung von Holz zum Heizen durch internationale Organisationen . Das wird katastrophal. Wenn es regnet, sind diese Lager sofort überschwemmt. Die Zelte halten der Kälte nicht stand. Wenn die Menschen noch so viel an ihnen herumflicken. Wenn sich die internationale Gemeinschaft nicht bewegt, dann steuern wir hier auf eine humanitäre Katastrophe zu."

Die Kinder in den Lagern kennen keinen Frieden. Sie kennen nur Vertreibung und Krieg.