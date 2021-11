Weihnachtsdeko im New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman begeistert

no comment

Das ikonische New Yorker Kaufhaus "Bergdorf Goodman" enthüllte am 18. November seine weihnachtlich geschmückten Schaufenster. Motto der diesjährigen Dekoration war "The Present Moment".

Die stellvertretende Präsidentin des Modebüros und Verantwortliche für die Ladenpräsentation, Linda Fargo, erklärte, dass hinter der Dekoration die Idee stehe, Freude zu vermitteln und die gemeinsamen Momente nach der Pandemie zu genießen.

Der Schaufensterdesigner David Hoey fügte hinzu, dass er und andere die Schaufenster jedes Jahr so gestalten, dass sie opulent und verrückt zugleich sind.

Das Luxuskaufhaus in der 5th Avenue ist berühmt für seine prunkvolle Fensterdekoration.