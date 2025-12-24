Video. Rekordschneefall hüllt Italiens Skigebiet Prato Nevoso vor den Feiertagen ein

Prato Nevoso, ein Skigebiet in der italienischen Provinz Cuneo, hat in den vergangenen Tagen Rekordschneemengen verzeichnet. Binnen 24 Stunden fielen etwa eineinhalb Meter Schnee, berichten italienische Medien.
Insgesamt liegen dort inzwischen rund drei Meter Schnee. Das ist der bislang höchste Wert in Europa in dieser Saison.
Der starke Schneefall hielt an. Räumdienste waren rund um die Uhr im Einsatz. Skifahrerinnen und Skifahrer genossen kurz vor den Feiertagen ungewöhnlich gute Bedingungen.
Aufnahmen zeigen hohe Schneewälle entlang der Zufahrtsstraßen zum Skigebiet.