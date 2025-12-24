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Prato Nevoso in der Provinz Cuneo in Italien verzeichnete am 23. Dezember europaweit die höchsten Schneemengen.
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Video. Rekordschneefall hüllt Italiens Skigebiet Prato Nevoso vor den Feiertagen ein

Zuletzt aktualisiert:

Im italienischen Skigebiet Prato Nevoso ist außergewöhnlich viel Schnee gefallen. Die Straßen sind schwer passierbar, die Zufahrt bleibt heikel.

Prato Nevoso, ein Skigebiet in der italienischen Provinz Cuneo, hat in den vergangenen Tagen Rekordschneemengen verzeichnet. Binnen 24 Stunden fielen etwa eineinhalb Meter Schnee, berichten italienische Medien.

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Insgesamt liegen dort inzwischen rund drei Meter Schnee. Das ist der bislang höchste Wert in Europa in dieser Saison.

Der starke Schneefall hielt an. Räumdienste waren rund um die Uhr im Einsatz. Skifahrerinnen und Skifahrer genossen kurz vor den Feiertagen ungewöhnlich gute Bedingungen.

Aufnahmen zeigen hohe Schneewälle entlang der Zufahrtsstraßen zum Skigebiet.

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