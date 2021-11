Kommen Lockdown und Impfpflicht? Euronews am Abend am 30.11.

🙂 Guten Abend!

😷 Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat die Klage gegen die sogenannte "Bundesnotbremseé abgewiesen. Macht das Urteil aus Karlsruhe einen neuen Lockdown in Deutschland wahrscheinlicher?

💉 In Griechenland drohen denen, die nicht geimpft sind, 100 Euro Strafe - pro Monat.

🔴 Im Prozess um den Tod eines jesidischen Mädchens, das als Sklavin des IS verdurstete, ist in Frankfurt das Urteil gefällt worden. Es ist ein historisches Urteil - zum Völkermord an Jesidinnen und Jesiden.

😮 Der rechtsextreme Eric Zemmour tritt an, er will in Frankreich Präsident werden.

💨 Schlimmer Winter-Sturm in Istanbul. Hier im Video...

⛄️ Ihnen alles Gute!