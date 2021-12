Auf der YouTube-Seite von Ed Sheeran ist der neue Weihnachtssong bereits hunderttausendfach angeklickt worden - und "Merry Christmas" ist auf dem besten Weg, DER WEIHNACHTSSONG 2021 zu werden.

Darauf zu sehen - und zu hören - sind der 30 Jahre alte Ed Sheeran im Jogginganzug und der inzwischen 74-jährige Elton John am Klavier. Dann verlassen die beiden im Video das gemütliche Wohnzimmer und machen sich auf zu einem winterlichen Abenteuer - in diversen Outfits und in Anspielung auf diverse Filme...

Einige meinen der Song der Briten Ed Sheeran und Elton John sei kitschig.

Aber offenbar trifft "Merry Christmas" genau ins Herz der coronageplagten Menschen, die sich in der auch in diesem Jahr wieder eher tristen Weihnachtszeit eine Mut machende und romantische Stimmung wünschen.

Seit Jahren ist "All I Want For Christmas Is You" der beliebteste Weihnachts-Popsong - überhaupt ist es der einzige Song, der seit vier Jahrzehnten jedes Jahr den Billboard erobert.

Maria Carey tut auch einiges dafür, dass "All I Want For Christmas Is You" seit 1994 alle Jahre wieder in den Charts auftaucht. In diesem Dezember bäckt die 52-Jährige Plätzchen bei McDonald's.

Der neue Weihnachtssong der beiden Briten ist aber auf Spotify so gut gestartet, dass Expertinnen und Experten es für möglich halten, dass "Merry Christmas" in diesem Jahr den Song aus den USA entthront.