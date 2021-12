Russland-Ukraine-Konflikt: Die Angst vor einem Einmarsch wächst

Die internationale Gemeinschaft ist wegen einer ungewöhlichen Konzentration großer russischer Truppen an der ukrainischen Grenze in Sorge. US-Präsident Joe Biden hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Falle einer Invasion die Unterstützung der USA versprochen.

Das Telefont zwischen Biden und Selenskyj soll nach Angaben beider Regierungen etwa anderthalb Stunden gedauert haben. Biden habe das "unerschütterliche" Bekenntnis der USA zu Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine bekräftigt, teilte das Weiße Haus im Anschluss mit. Biden habe außerdem erneut erklärt, die US-Regierung sei bereit, in dem Konflikt zu vermitteln.

Auf einem Video-Gipfel am Mittwoch hatte Joe Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einem Einmarsch gewarnt. Putin kritisierte eine Anti-russische Haltung, er sagte, Russophobie sei ein erster Schritt zum Völkermord. "Sie und ich wissen sehr gut, was im Donbass geschieht. Es sieht wirklich wie ein Völkermord aus", so Putin in dem Video-Gipfel.

"Aggressionen und Aufrüstungen gehen von Russland aus"

Die Sprecherin des Weißen Hauses erklärte, dass die Aggressionen von Russland ausgehen würden. "Die Russen sind für ihre rhetorischen Eskalationen bekannt, ebenso dafür, wie sie Fehlinformationen in der Welt und in den Ländern an der Ostflanke verbreiten. Wir sollten ihre Bemühungen, die Öffentlichkeit zu informieren, also mit Vorsicht genießen sollten", so Sprecherin Jen Psaki.

"Was wir wissen, ist, dass die Aggression hier von der russischen Seite ausgeht. Die militärische Aufrüstung kommt von der russischen Seite."

Der US-Präsident hat im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine scharfe Wirtschaftssaktionen der USA und ihrer europäischen Verbündeten gegen Russland angekündigt.