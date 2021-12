Guten Abend!

Wie wird Silvester mit Omikron? Der Gesundheitsminister sieht eine unterschätzte Gefahr durch nicht zutreffende Zählen in Deutschland. Und was in Europa noch geht, ist vor dem Jahresende vielerorts ein wenig kompliziert..

Wer ist der Ex-Paypal-Mitbegründer und Trump-Anhänger mit deutschen Wurzeln, für den Sebastian Kurz in den USA arbeiten will.

Hat "Super Mario" sein Land verändert? Das sagen Italienerinnen und Italiener zu Mario Draghi.

Mehrere Ski-Stars haben Covid-19 - zudem gibt es Regen statt Schnee.

Erschreckend: Bienen, die wegen der aktuellen Temperaturen ihren Winterschlaf schon beendet haben.

Kennen Sie die beliebtesten Vornamen 2021 in Deutschland? Hier ist die Liste.

Ihnen schöne Stunden - mit lieben Grüßen aus dem sehr milden Frankreich

Wir verschicken jeden Abend einen Newsletter auf Telegram direkt aus dem Newsroom - Sie finden uns dort unter @euronewsde