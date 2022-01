Schüsse in Burkina Faso - Regierung: "Kein Putsch"

Am Sonntag waren nach Medienberichten in mehreren Kasernen in Burkina Faso Schüsse zu hören, darunter drei in der Hauptstadt Ouagadougou („AFP“ nach militärischen Quellen und Anwohnern).

Am Samstag war es in der Ouagadougou und anderen Städten in dem westafrikanischen Land zu Zwischenfällen gekommen – bei Wutdemonstrationen von Bewohnern, die über die Machtlosigkeit der Behörden verärgert sind, mit der dschihadistischen Gewalt fertig zu werden, die Burkina Faso verwüstet.

Gewalt durch dschihadistische Gruppen hat in den letzten sechs Jahren mehr als 2.000 Menschen getötet und 1,5 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen.

Berichte auf Internet-Plattformen über einen angeblichen Militärputsch hat die Regierung in Burkina Faso zurückgewiesen.

Im Dezember war es zu einem Regierungswechsel gekommen, nachdem Ministerpräsident Christophe Dabire seinen Rücktritt eingereicht hatte. Anfang Januar hatten die Behörden mehrere Soldaten wegen des Verdachts der Verschwörung festgenommen.

su mit AP, AFP