Am 1. Wahltag: Berlusconi (85) im Krankenhaus in Mailand

Seine Kandidatur für das Präsidentenamt hatte Silvio Berlusconi am Samstag zurückgezogen.

An diesem Montag ist der 85-Jährige in einem Krankenhaus in Mailand. Aus seinem Umfeld verlautet, es handle sich nur um Routine-Kontrollen. 2020 war "Il Cavaliere" so schwer an Covid-19 erkrankt, dass seine Ärzte zweifelten, dass er die Erkrankung überleben würde.

Gleichzeitig haben die Wahlleute damit begonnen, ihre Stimmen für die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Präsident Sergio Mattarella abzugeben.

Der Wahlvorgang ist hochkompliziert und wird durch die Corona-Pandemie noch komplizierter. Insgesamt mehr als 1.000 Wahlleute aus beiden Parlamentskammern und aus den Regionen haben mit der Abstimmung begonnen. Die Stimme kann jeweils nur persönlich und nicht übers Internet abgegeben werden.