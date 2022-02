Die Ukraine bereitet sich angesichts einer möglichen russischen Invasion auf den Ernstfall vor - selbst Zivilisten machen mit. Ukrainische Sicherheitskräfte haben am Wochenende in mehreren Städten einen militärischen Crashkurs für Freiwillige angeboten.

Basiswissen für den Kampf: wie hält man eine Waffe, wie leistet man erste Hilfe? Auf den Videos von den Übungen sind junge Menschen und eine blonde Frau mit Zopf an Langwaffen aus Holz zu sehen.

In Estland, 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, führen die NATO-Truppen eine Übrung unter extremen Winterbedingungen durch. An dem seit langem geplanten jährlichen Manöver nehmen 1.300 britische, französische und estnische Soldaten teil.

US-Elitetruppen sind am Sonntag im Südosten Polens nahe der Grenze zur Ukraine eingetroffen. US-Präsident Joe Biden hatte in den vergangenen Tagen die Entsendung zusätzlicher Truppen nach Polen, Rumänien und Deutschland angeordnet, um die Verbündeten an der NATO-Ostflanke zu unterstützen.

Russland führt ebenfalls Manöver durch, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilt und schürt damit die Befürchtung des Westens einer möglichen Invasion.

Moskau dementiert die Pläne eines Angriff. Russland fordert von der NATO, die Ukraine nicht in das Militärbündnis aufzunehmen und die Stationierung der Allianz in Osteuropa zurückzufahren.