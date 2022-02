Nach Tagen auf See: "Ocean Viking" legt mit über 240 Migranten in Sizilien an

247 Flüchtlinge, die seit Tagen auf dem Rettungssschiff Ocean Viking ausharrten, konnten in Pozzallo auf Sizilien an Land gehen. Laut Hilfsorganisation SOS Mediterranée versuchte das Schiff seit Montag, einen Hafen zu finden. Demnach waren auch 53 unbegleitete Minderjährige und ein Säugling an Bord. Die Ocean Viking hatte die Menschen seit Samstag in Rettungsoperationen zwischen Libyen und Malta aufgegriffen.