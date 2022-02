Moskau: Wladimir Putin am Grab des unbekannten Soldaten

no comment

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Grab des unbekannten Soldaten in Moskau einen Kranz niedergelegt, am russischen Feiertag, dem Tag des Verteidigers des Vaterlandes.

Zuvor hatte der Staatschef in einer Videoansprache erklärt, er sei bereit, angesichts der anhaltenden Spannungen nach "diplomatischen Lösungen" zu suchen.

Sein Land, so Putin, sei immer offen für einen "direkten und ehrlichen Dialog und bereit, nach diplomatischen Lösungen für die schwierigsten Fragen zu suchen." Der russische Präsident betonte jedoch auch, dass "die Interessen Russlands und die Sicherheit unseres Volkes abolut vorrangig" seien.