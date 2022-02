Nach den schweren Regenfällen in England sind im ganzen Land rund 400 Häuser überflutet worden. Flüsse in den West Midlands und in Yorkshire traten trotz Hochwasserschutzmaßnahmen über die Ufer.

Die Überschwemmungen waren die Folge mehrerer Unwetter. Durch den Sturm "Franklin" sind rund 1,4 Millionen Haushalte, teilweise schon seit drei Tagen, ohne Strom.