Putin gegen den Rest der Welt - Euronews am Abend am 18.03.22

🙂 Guten Abend!

🇷🇺 Wladimir Putin war schon länger nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Er war in den vergangenen Wochen - seit Kriegsbeginn - vor allem in seiner Residenz außerhalb der russischen Hauptstadt. Jetzt hat Russlands Präsident vor 200.000 Leuten im Luschniki-Stadion in Moskau die Einheit Russslands gegen den Rest der Welt beschworen.

💥 Russische Truppen haben erstmals die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine bombardiert. Und verletzte Kinder aus Mariupol werden in Saporischschja behandelt.

⛴ 800 Beschäftigte von P&O sind per Skype entlassen worden. Das sorgt für einen Aufschrei.

🦠 Am 20. März fallen fast alle Corona-Regeln in Deutschland weg - dafür hat die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag gestimmt. Dabei steigen die Infektionszahlen weiter an. An diesem Freitag liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit über 1.700.

😷🧫🧪 Was tun mit gebrauchten Corona-Test-Kits? Eine bastelbegeisterte Familie in Berlin hat da eine Idee - und zeigt, was der "Coronaman" so kann.

🔮 Damit wünschen wir Ihnen ein möglichst gesundes Wochenende!