Ein Moskauer Gericht hat den russischen Kremkritiker Alexej Nawalny in einem weiteren umstrittenen Prozess schuldig gesprochen. Er wurde zu weiteren 9 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Rubel, das sind etwa 10.000 Euro, verurteilt.

Diesmal wurde dem 45-Jährigen vorgeworfen, im großen Stil Geld für seine Anti-Korruptionsstiftung veruntreut zu haben. Zudem habe er eine Richterin in einem früheren Verfahren beleidigt.

Die Opposition spricht von einem politisch motivierten Schauprozess und einem weiteren Versuch des Kremls, Nawalny mundtot zu machen.

Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft für den russischen Oppositionsführer beantragt. Nawalnys Anwälte forderten Freispruch.

Der Putin-Gegner war im Januar vergangenen Jahres nach seiner Rückkehr aus dem Exil in Deutschland am Moskauer Flughafen verhaftet worden. Er verbüßt seither eine mehrjährige Haftstrafe in einem Straflager rund 100 Kilometer östlich von Moskau. Dort wurde auch der Prozess abgehalten.