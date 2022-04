Kinderfilme in ukrainischer Sprache und Kinderbücher auf Ukrainisch

Es gibt viele Beispiele auf der ganzen Welt, wie Menschen versuchen, den ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Hier in der polnischen Grenzstadt Przemysl hat ein Kino sein Programm umgestellt und zeigt jetzt Filme mit ukrainischen Untertiteln und Kinderfilme in ukrainischer Sprache.

Agnieszka Szmigielska sagt: "In unseren Kinosälen ist nicht so viel Platz. Zu Beginn des Konflikts hatten wir so viele Flüchtlinge und nicht genug Platz, nicht alle konnten hinein. Jetzt sind es aber weniger geworden, 20 bis 30 pro Vorstellung, und sie bringen wir problemlos unter. Wir behalten die ukrainischen Filme zunächst bei. Das macht ihnen doch Freude."

Im Flüchtlingszentrum in Lissabon in Portugal wird für die Kinder ein zweisprachiges Bilderbuch vorgelesen. Dieses Kinderbuch wurde eigens für die ukrainischen Flüchtlinge ins Ukrainische übersetzt und 500 Bücher wurden gedruckt. Oksana ist Mutter eines kleinen Jungen: "Das ist eine wunderbare Initiative. Auf diese Weise werden die Kinder kognitiv gefordert und sie werden abgelenkt und lernen etwas Portugiesisch, das zweisprachige Buch ist eine gute Idee."

Es ist geplant, dass weitere Kinderbücher ins Ukrainische übersetzt werden. Meistens sind es Freiwillige, die übersetzen und vorlesen.