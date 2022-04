Ukraine: Kämpfe um Slowjansk werden kriegsentscheidend sein

Die russischen Streitkräfte haben sich aus dem Norden der Ukraine - den Gebieten um Kiew und Tschernihiw - zurückgezogen. Einige von ihnen werden nun formiert und in den Osten der Ukraine verlagert, der nun das Hauptaugenmerk der russischen Streitkräfte ist.

Nach Kiew und Tschernihiw haben die russischen Streitkräfte auch die #Sumy-Achse vollständig geräumt.

Aber sie haben weiterhin Charkiw im Nordosten beschossen und ihre Offensivoperation von Izyum in Richtung Slowjansk fortgesetzt, konnten aber in den letzten 24 Stunden keine größeren Gebietsgewinne erzielen, wie das "Institute for the Study of War" (ISW) und das britische Verteidigungsministerium die Lage beschreiben.

ISW: Wenn Ukraine Slowjansk hält, wird Russlands Kampagne "wahrscheinlich scheitern"

Slowjansk, eine Stadt mit 125.000 Einwohnern vor dem Krieg. 2014 wurden sie von den von Russland unterstützten Kräften eingenommen, ukrainische Truppen haben sie nach wochenlangen schweren Kämpfen zurückerobert. Und jetzt gehen die Kämpfe in dieser Gegend weiter, im Jahr 2022.

Das Institute for the Study of War (ISW) sagt, wenn die Ukraine Slowjansk hält, wird Russlands Kampagne zur Einnahme der Regionen Donezk und Luhansk "wahrscheinlich scheitern".

Die Kontrolle über diese Städte hier, über dieses Gebiet, würde es Russland ermöglichen, seine Kräfte von verschiedenen Seiten zu bündeln. Ukrainische Behörden appellieren an die Menschen in der Region, die "Gelegenheit zu nutzen", um zu fliehen, "solange es noch sicher ist".

Nun zu Mariupol. Nach Angaben des Bürgermeisters müssen noch immer über 100.000 Menschen dringend aus der Stadt in Sicherheit gebracht werden, die von russischen Truppen umzingelt ist. Die Ukrainer haben hier noch immer die Kontrolle über zentrale Teile von Mariupol.

Am 7. April sollen in der Ukraine 10 humanitäre Korridore für die Evakuierung von Zivilisten geöffnet werden. Aber die Bewohner, die Mariupol verlassen wollen, müssen wieder ihre eigenen Fahrzeuge benutzen.