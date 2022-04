Es sind schwierige Augenblicke für ein Paar, das nach Borodjanka zurückkehrt. Die Kämpfe in dem Ort in der Oblast Kiew haben ihre Wohnung zerstört, es fließen Tränen. Am 1. März verließen sie Borodjanka aufgrund der Gefechte, jetzt bei der Rückkehr stehen sie vor dem, was von ihrer Einrichtung noch übrig ist.