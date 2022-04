Präsidentenquartett ohne Steinmeier besucht Kiew

Die Präsidenten der drei baltischen Staaten und Polens haben ihrem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Kiew einen Besuch abgestattet.

Regierungschef Denys Schmyhal führte die vier Staatsgäste durch die Kriegsruinen des Ortes Borodjanka nordwestlich der Hauptstadt.

Nauseda: „Dinge, die nicht von Menschen getan werden können"

„Es ist schwer, in der Geschichte einen Vergleich zu anderen Fällen zu finden, in denen ganze Familien getötet und an Ort und Stelle begraben wurden, in denen Babys vergewaltigt wurden, in denen Brutalität mit so einem Hass ausgelebt wird. Das sind Dinge, die nicht von Menschen getan werden können, sondern von anderen Geschöpfen der Natur, von einem Missverständnis der Natur. Deshalb müssen wir diesen schrecklichen Krieg beenden“, sagte Gitanas Nauseda, der litauische Präsident.

Deutschlands Präsident Steinmeier: In Kiew unerwünscht

Nicht am Präsidentenbesuch in Kiew nahm entgegen ursprünglicher Planung das deutsche Staatsoberhaupt teil. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in der Ukraine unerwünscht, da ihm die politische Führung in Kiew eine Nähe zu Moskau vorwirft.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, lud Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew ein. Scholz wird vorerst aber nicht in die Ukraine fliegen.