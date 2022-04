LIVE: Bundestag befragt Scholz zur Ukraine und Corona

Der Bundestag debattiert an diesem Mittwoch über das Massaker an Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha. Die Abgeordneten befragen Bundeskanzler Scholz.

+++ Sehen Sie oben oder weiter unten live die Befragung von Olaf Scholz im Bundestag +++

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und das Massaker von Butscha werden in der Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag debattiert. Olaf Scholz stellt sich etwa eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten stellen.

Das Thema des Massaker von Butscha war von der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf die Tagesordnung gesetzt worden. Die Bundesregierung sieht in den Gräueltaten von Butscha ein Kriegsverbrechen der russichen Streitkräfte. Zuletzt waren als Reaktion eine Verschärfung der Sanktionen und eine Ausweitung der Waffenlieferungen für die ukrainische Verteidigung im Gespräch.

Bei der Befragung von Scholz dürfte es auch um andere Themen wie die Bekämpfung der Corona-Pandemie gehen. Nach dem Ende der Maskenpflicht hatte der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern zunächst mitgeteilt, dass ab Mai eine Isolation bei einer Covid-19-Infektion nur noch freiwillig sein soll.

Danach ruderte Lauterbach jedoch zurück. Die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation soll es nun doch nicht geben. "Die Beendigung der Anordnung der Isolation nach Corona-Infektion durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen. Hier habe ich einen Fehler gemacht", schrieb der SPD-Politiker am Mittwoch auf Twitter. Die geplante Änderung entlaste zwar die Gesundheitsämter. Aber das Signal sei "falsch und schädlich".

Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über die Einführung einer Impfpflicht.

