🔥 Was geschieht, wenn auch Deutschland kein Gas aus Russland mehr bekommt? Wirtschaftsminister Robert Habeck zu den Aussichten für die deutsche Wirtschaft und der Gefahr von Rezession.

🇪🇺 Brüssel spricht beim russischen Gas-Stopp von "Erpressung". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erkärt, ein weiterer Versuch Russlands, die EU zu spalten sei gescheitert.

💥 An der Front in der Ukraine wechselt Russland die Strategie im Osten. Und die Explosionen in Transnistrien schüren die Furcht vor einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine auf das Nachbarland Moldau. Denn auch in Transnistrien sprechen die Menschen Russisch.

🇦🇹 Österreich trägt die Neutralität im Herzen - das Euronews-Interview mit der österreichischen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

😮 Neues vom Verleumdungsprozess in den USA: Johnny Depp will Amber Heard als "psychologisch instabil" einstufen lassen.

🐒 Der WOW-Moment: Die Baby-Kattas im Zoo in Wien. Es handelt sich um die Geburt einer seltenen Lemuren-Art.

