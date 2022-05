Biden: "Ein Diktator mit törichten Truppen"

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Besuch einer Fabrik für Panzerabwehrwaffen in Alabama den Kongress erneut aufgefordert, ein 33 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die Ukraine zu verabschieden. Das Geld werde auch benötigt, um die eigenen Bestände wieder aufzufüllen, etwa ein Drittel der eigenen sei in die Ukraine geliefert worden.

Er bezeichnete die in den USA hergestellten Waffen als einen Schlüssel im harten Widerstand der Ukraine gegen die russische Invasion. Der leichte, aber tödliche Javelin hat den Ukrainern geholfen, dem größeren und besser ausgerüsteten russischen Militär großen Schaden zuzufügen

Wenn man Diktatoren nicht die Stirn bietet, das hat uns die Geschichte gezeigt, kommen sie immer wieder. Ihr Machthunger wird immer größer. Joe Biden US-Präsident

Diese Waffen "erlauben den Ukrainern, sich selbst zu verteidigen. Und ehrlich gesagt, sie führen das russische Militär vor…" so Biden weiter.

Eine wachsende Sorge ist, ob die USA die Schlagzahl der Waffenlieferungen an die Ukraine beibehalten und gleichzeitig einen Vorrat anlegen kann, den sie selbst im Falle eines Konflikts benötigen?

Laut einer Analyse von Mark Cancian, einem leitenden Berater des Center for Strategic and International Studies International Security Program, haben die USA in den letzten Jahren mindestens 7.000 Javelins an die Ukraine geliefert, darunter auch einige, die während der Trump-Administration übergeben wurden, d. h. etwa ein Drittel ihrer Bestände. Die Regierung Biden hat sich nach eigenen Angaben verpflichtet, seit dem Einmarsch am 24. Februar 5.500 Javelins in die Ukraine zu schicken.

Ich habe von Anfang an gesagt, dass dieser Kampf nicht billig werden wird. Aber wenn wir der Aggression nachgeben, wird es noch teurer. Joe Biden US-Präsident

Analysten schätzen außerdem, dass die Vereinigten Staaten etwa ein Viertel ihres Bestandes an schultergestützten Stinger-Raketen in die Ukraine geschickt haben.

Der russische Präsident macht den Westen für die Eskalation des Krieges verantwortlich, weil dieser Waffen an die Ukraine liefert. In einem Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron forderte Wladimir Putin die westlichen Länder auf, nicht nur die Waffenlieferungen einzustellen, sondern auch, wie es der Kreml in einer Erklärung ausdrückte, "angemessenen Einfluss" auf Kiew auszuüben, um den Krieg zu beenden.