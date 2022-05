Baerbock in Kiew: Selenskiy dankt Deutschland

Deutschland hat seine Botschaft in Kiew wiedereröffnet, so Außenministerin Annalena Baerbock bei dem ersten Besuch eines deutschen Regierungsmitgliedes in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion. Präsident Woldoymyr Selenskiy dankte für die Unterstützung aus Deutschland und den Niederlanden.

Wir werden eine europäische und freie Ukraine weiter unterstützen - humanitär, finanziell, wirtschaftlich, technologisch, politisch und energiepolitisch. Annalena Baerbock Deutsche Außenministerin

Acht Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine

In Butscha versprach die Aussenministerin Hilfe bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen, begangen während des russischen Angriffskrieges. "Wir sind es den Opfern schuldig, dass wir die Täter zur Verantwortung ziehen", so Baerbock.

Laut Antonio Vitorino, Chef der Internationalen Organis ation für Migration, brauchen mehr als 8 Millionen Binnenvertriebene in der ukraine dringend Bargeld, Medikamente und Unterkünfte.

US-Geheimdienste rechnen mit langem Krieg

Ein eventueller russischer Erfolg im Donbass würde nach Auffassung der amerikanischen Geheimdienste wahrscheinlich nicht das Ende des Krieges bedeuten. Man geht noch von einer langen Kriegsdauer aus, Putin setze darauf, dass die Entschlossenheit der USA und der EU angesichts der Folgen für die eigene Wirtschaft nachlassen werde. Da sowohl Russland als auch die Ukraine glauben, dass sie ihre Ziele noch immer militärisch erreichen können, werde es zumindest kurzfristig keinen gangbaren Verhandlungsweg geben, so die US-Geheimdienstkoordinatorin bei einer Anhörung in Washington.