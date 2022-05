Deutsche Außenministerin Baerbock in der Ukraine eingetroffen

Annalena Baerbock ist das erste Mitglied der deutschen Regierung, das seit Beginn des russischen Angriffskriegs die Ukraine besucht. Sie machte sich zunächst in Butscha ein Bild von der Lage.

Der Kiewer Vorort war Schauplatz mutmaßlicher Kriegsverbrechen durch russische Truppen. Nach deren Abzug wurden 400 Leichen in Butscha gefunden.

Die deutsche Außenministerin wurde von der ukrainischen Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa begleitet. Am Nachmittag war unter anderem ein Gespräch Baerbocks mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba geplant.

Auf Baerbocks Programm steht außerdem die Wiedereröffnung der seit Mitte Februar geschlossenen deutschen Botschaft in Kiew. Am Sonntag hatten bereits die USA und Kanada die Rückkehr von Botschaftsmitarbeitern verkündet.

Davor waren bereits Vertretungen der EU, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens, Österreichs und anderer Staaten in Kiew wieder eröffnet worden. Aus der Gruppe der G7-Staaten der führenden demokratischen Industrienationen fehlt nur noch Japan, das die Wiedereröffnung seiner Botschaft noch nicht angekündigt hat.

In den vergangenen Wochen hatte es um Besuche deutscher Politiker in der Ukraine kontroverse Diskussionen gegeben. Eine Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sorgte in Berlin für erhebliche Verstimmung. Kanzler Olaf Scholz hatte die Ausladung Steinmeiers als Hindernis für eine eigene Reise nach Kiew bezeichnet.

Nachdem Steinmeier und Selenskyj die Irritationen vergangene Woche in einem Telefonat ausgeräumt hatten, kündigte Scholz an, dass Baerbock bald reisen werde. Ob und wann blieb zunächst unklar.

Am Sonntag hatte bereits Bundestagspräsidentin Bärbel Bas als zweithöchste Repräsentantin des Staates nach dem Bundespräsidenten Kiew besucht. Vor ihr war am vergangenen Dienstag der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in die ukrainische Hauptstadt gereitst.