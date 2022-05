Journalistin im Westjordanland getötet: Wer erschoss Al-Jazeera-Mitarbeiterin Shireen Abu Akleh?

In Ramallah im Westjordanland haben nach dem gewaltsamen Tod der Reporterin Shireen Abu Akleh Hunderte Menschen an einer Trauerkundgebung teilgenommen. Die 51-jährige Mitarbeiterin des katarischen Senders Al Jazeera starb nach Angaben des paläsinensischen Gesundheitsministeriums an den Folgen eines Kopfschusses.

Abu Akleh berichtete aus Dschenin

Sven Kühn von Burgsdorff, Vertreter der Europäischen Union im Westjordanland und Gazastreifen, sagte: „Wir wenden uns an sie, weil sie eine Ihrer geachtetsten und wunderbarsten Kolleginnen, Shireen Abu Akleh, verloren haben. Sie wurde heute Morgen um 6 Uhr in Dschenin getötet, als sie über das Eindringen der israelischen Sicherheitskräfte in diese Gegend berichtete.“

Die israelische Armee teilte mit, bei einem Einsatz gegen mutmaßliche Terroristen in Dschenin unter Feuer genommen worden zu sein und zurückgeschossen zu haben.

Bennett: „Möglichkeit, dass die Journalistin von bewaffneten Palästinensern erschossen wurde"

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett sagte: „Ausgehend von bisherigen Meldungen, die uns vorliegen, besteht die Möglichkeit, dass die Journalistin von bewaffneten Palästinensern erschossen wurde. Um die Wahrheit aufzudecken, muss es eine echte Ermittlung geben. Die palästinensische Seite unterbindet das."

Abu Aklehs Sender Al Jazeera und der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas machen Israel für den Tod der Journalistin verantwortlich, die als Medienvertreterin zu erkennen gewesen sei.