In einem Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York hat ein junger Mann zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt - die meisten Opfer sind Schwarze. Die Behörden sprechen von einem weiteren "mass shooting" und von einem rassistisch motivierten Amoklauf.

Wie US-Medien melden, hat der schwer bewaffnete 18-jährige Weiße mit einer an seinem Körper befestigten Kamera die tödlichen Schüsse im Netzwerk Twitch live gestreamt. Was dort genau zu sehen war, wird noch untersucht.

Nach Angaben des "Buffalo News"-Reporters Mark Sommer hatte der Angreifer eine Art Manifesto im Internet veröffentlicht, in dem er sich als Rassist, Antisemit und Anhänger der Verschwörungstheorie des "Great Replacement" outete.

In einer Erklärung verurteilte US-Präsident Joe Biden den Angriff und nannte die Attacke einen "Akt des Inlandsterrorismus" und eine Tat, die "im Namen einer widerwärtigen weißen nationalistischen Ideologie verübt" wurde, die "gegen alles verstößt, wofür wir in Amerika eintreten".

Der 18-Jährige hatte zuerst auf dem Parkplatz des Supermarkts Tops in Buffalo auf mehrere Personen geschossen. Ein bereits pensionierter Sicherheitsmann versuchte den Angreifer in dem Supermarkt aufzuhalten, doch der 18-Jährige trug eine Schutzweste und erschoss den älteren Mann.

Der Bürgermeister von Buffalo Byron Brown erklärte, der Angreifer sei mehrere Stunden lang angereist, um die Tat zu begehen. Inzwischen wurde auch die Wohnung des mutmaßlichen Täters in Binghampton durchsucht.

An diesem Sonntag finden mehrere Gedenkveranstaltungen für die Opfer statt.

Nach Angaben der Organisation Gun Violence Archive forderten Schusswaffen im Jahr 2021 in den USA fast 45.000 Todesopfer, darunter waren etwa 24.000 Selbstmorde.