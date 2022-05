no comment

Rob Greenfield ist stolz darauf, Müll zu tragen - es ist alles Teil eines Plans, der uns bewusst machen soll, wie viel Müll wir jeden Monat gedankenlos wegwerfen.

Der Wahlkämpfer zieht in einem speziell entworfenen Anzug durch die Straßen von Los Angeles und den umliegenden Städten, in dem sich der gesamte Müll befindet, den er in den letzten paar Wochen verursacht hat.

"Für die meisten von uns ist der Müll aus den Augen, aus dem Sinn", sagte er in den mondänen Einkaufsstraßen von Beverly Hills.

"Wir werfen ihn in die Mülltonne, er verschwindet und wir denken nie wieder darüber nach. Ich wollte eine visuelle Darstellung schaffen, die den Menschen hilft, zu erkennen, wie viel wir wegschmeißen."

In den wenigen Tagen, die ihm noch bleiben, trägt Greenfield rund 28 Kilogramm Müll, der durch den Konsum von Getränken, Snacks und Mahlzeiten entstanden ist.

All das ist in seinem durchsichtigen Plastikanzug mit speziell konstruierten Taschen an Armen, Beinen und Rücken verstaut.

Die Beine sind bereits voller Dosen, die klappern und seine Gehfähigkeit einschränken, was den Gesamteindruck eines Roboters aus Müll noch verstärkt.

"Ungefähr am 12. Tag begann ich, die Last des Konsums wirklich zu spüren", sagte er und wies darauf hin, dass die durchschnittliche Person in den USA pro Tag etwa fünf Pfund Abfall produziert.

Greenfield, der stolz auf sein minimalistisches Leben mit nur einer Handvoll Besitztümern ohne Bankkonto oder Führerschein ist, setzte sich schon öfter für Umweltfragen ein.

Im Jahr 2019 ernährte er sich ein ganzes Jahr lang von Lebensmitteln, die er selbst angebaut und geerntet hatte.

Der Anblick eines Mannes, der in einem Müllanzug durch eine der vornehmsten Gegenden einer der konsumfreudigsten Städte Amerikas spaziert, lässt einige die Augenbrauen hochziehen, aber, so sagt er, die meisten Leute sind daran interessiert, mehr zu erfahren.

"Es gibt einige Leute, die denken, ich sei ein Obdachloser oder hätte ein psychisches Problem, aber im Großen und Ganzen sind die Leute sehr positiv eingestellt. Die Menschen können diese Botschaft verstehen, und sie hilft mir, Menschen aus allen Lebensbereichen zu erreichen."