Warum in die Ferne schweifen... Russische Urlauberinnen und Urlauber entdecken gezwungenermaßen ihre Heimat neu. Hintergrund sind die Schließung des internationalen Luftraums und die Sanktionen mehrerer Staaten. Der Urlaubsort Sotschi am Schwarzen Meer ist sehr beliebt bei Badegästen.

Hotelmanagerin Olga Leutowa sagt, "bisher gab es zwar keine größere Nachfrage geschweige denn einen regelrechten Boom, dennoch bemerken wir Gäste, die früher in ausländische Feriengebiete reisten und nun wissen wollen, wie Ultra all inclusive-Urlaub in Russland aussieht."

Vier und Fünf Sterne Hotels sind besonders gefragt. Die nationale Tourismusbehörde rechnet, dass insgesamt etwa 8 Millionen Menschen in Südrussland in den Monaten von Mai bis September Urlaub machen werden. Der russische Reiseanbieter Russia Discovery geht von einem Wachstum von bis zu 30 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr aus.

Wadim Mamontow, der Gründer des Reiseanbieters Russia Discovery, erklärt, "bisher hängt eine solche starke Nachfrage vom russischen Spezialeinsatz ab: Viele schieben die Entscheidung über den Urlaub auf, da die unsichere Lage Auswirkungen auf ihre Familie, ihren Arbeitsplatz und andere Dinge haben könnte."

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sorgt vor allem für zahlreiche Ausfälle auf dem Schienennetz und im Flugverkehr. Um von dem prognostizierten Boom zu profitieren, will die Regierung kräftig in die Infrastruktur investieren. Die Finanzspritze soll in diesem Jahr 1,1 Milliarden Euro betragen - zehn Mal mehr als noch vor drei Jahren, sagt die nationale Tourismusbehörde.