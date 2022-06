Schock über Vorfall in Berlin - Euronews am Abend am 08.06.22

🙂Hallo!

❓Rätselraten um Vorfall in Berlin: 29-Jähriger rast in Menschenmenge beim Breitscheidplatz. Eine 51-jährige Lehrerin aus Hessen wurde getötet. Sie war mit einer Klasse aus Arolsen in Berlin. Unter den Verletzten sind auch Jugendliche, die auf Klassenfahrt waren.

🛒 Rekordinflation: Wie geht es weiter in der EU?

💥Trotz der Bombardierungen bauen mutige Landwirte im Donbas weiter Gemüse an. Sie sagen, sie haben keine andere Wahl.

🇷🇺 Russlands Medwedew spricht von "Bastarden und Degenerierten". Was will er damit sagen?

🍆 Spanien will Verschwendung von Lebensmitteln unter drastische Strafen stellen.

🚗 Keine neuen Autos mit Verbrenner mehr in der EU ab 2035. Dafür hat sich das EU-Parlament in Straßburg an diesem Mittwoch ausgesprochen.

Die Filmemacherin aus Bosnien ist vom EU-Parlament mit dem LUX-Preis geehrt worden.

⛰ 🚁 Im Kleinwalsertal mussten 99 Schülerinnen und Schüler sowie 8 Lehrkräfte aus Deutschland aus Bergnot gerettet werden - per Hubschrauber.

⛵️ Passen Sie auf sich auf!

