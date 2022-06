Rauch über Rom: Feuerwehr-Großeinsatz

Ein Feuer im Westen von Rom hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. In einem Roma-Camp brannten mehrere Wohnwagen, in denen Gasflaschen explodierten. Dutzende Menschen erlitten Rauchvergiftungen.

Vor Ort mussten die Helfer laut Polizei 30 bis 35 Menschen aus der Umgebung medizinisch untersuchen. Eine Frau und ein Kind wurden danach in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Auch Gebäude eines Sommerlagers für Kinder fingen Feuer, mehrere Häuser wurden evakuiert.

Wie es genau zu dem Brand kam, war zunächst unklar. In der Innenstadt von Rom roch es stark nach Rauch, Asche regnete stellenweise vom Himmel. Am Einsatz beteiligt war auch der örtliche Zivilschutz. In der Umgebung liegende Häuser, die von den Flammen bedroht waren, wurden evakuiert. Auf Live-Bildern war ein Hubschrauber mit einem Löschsack zu sehen, der über das betroffene Gebiet flog.

Die seit Wochen anhaltende Trockenheit und der Wind begünstigten die schnelle Ausbreitung der Flammen.