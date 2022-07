no comment

In Südfrankreich kämpfen viele hundert Feuerwehrleute in den Cevennen gegen einen ausufernden Waldbrand, der von heftigem Wind angefacht wird. Rund 100 Menschen hätten im Bereich Bordezac bereits ihre Wohnungen verlassen müssen, wie die Präfektur in Nîmes mitteilte. Rund 600 Hektar Naturfläche verbrannten bereits. Zehn Löschflugzeuge waren im Einsatz.

Am Stadtrand von Arles waren 120 Feuerwehrleute mit Löschflugzeugen und einem Hubschrauber im Einsatz. Acht Wohnhäuser seien durch die Flammen zerstört worden, auch Lagerbestände von Firmen in einem Industriegebiet. Medienberichten zufolge sei der Brand vom sogenannten Mistral-Wind angefacht worden.