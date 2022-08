Auf den Spuren der Gelbwesten: Punks belagern Sylt im Protestcamp

Bewohner:innen von Sylt hatten bereits seit der Ankündigung des 9-Euro-Tickets der Bahn Angst vor einem Ansturm auf die Insel.Und nach der Einführung

"Die deutsche Presse macht Schlagzeilen: „Punk-Party“, „Punks essen in Fußgängerzonen zu Abend“ … Ein weiteres Anliegen der Reichen ist die Nutzung der Verkehrsmittel mit dieser neuen Bevölkerung. Vor allem Züge und Busse von Hamburg nach Sylt wurden gestürmt"

des Tickets Anfang Juni geschah es dann: Eine Menge Leute organisierten sich im Vorfeld übers Internet, um gemeinsam auf die Insel zu fahren. Unter ihnen ein paar Dutzend Punks, die sich in Westerland vor dem Rathaus niederließen - und gar nicht mehr wegwollen.

Jörg Hellmut Serdar Otto, Vorstandsmitglied DIE LINKE Hamburg und Sprecher der Punks:

“Ja, das ist unser Protestcamp. Wir machen das als Demonstrationsform. Wir zeigen mit dem Punk die kapitalistische Problemlage auf.“

PROMI-HOCHZEIT DER LINDNERS

Am am 9. Juli hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Reporterin Franca Lehfeldt auf Sylt geheiratet. Einige Gäste kamen mit dem Privatflieger. Anwesend waren zahlreiche prominente Gäste: Bundeskanzler Olaf Scholz kam mit seiner Ehefrau, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD). CDU-Chef Friedrich Merz kam gemeinsam mit seiner Frau Charlotte - im Privatflieger. Auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) und Nordrhein-Westfalens ehemaliger MinisterpräsidentArmin Laschet (CDU) waren unter den Gästen.

Dazu Jörg Hellmut Serdar Otto:

“Auf Sylt ist ein großes Ungleichgewicht zwischen Reichen-Tourismus und normalem Leben entstanden.“

So sucht das Tourismusgewerbe im Sehnsuchtsort nicht nur vieler Hamburger derzeit händeringend Personal für 1.000 offene Stellen und rund 100 unbesetzte Ausbildungsplätze, sagt Sylt-Marketing-Geschäftsführer Moritz Luft – viele bleiben weg, weil sie keine Wohnung finden. Zwanzig Euro Kaltmiete pro Quadratmeter seien üblich, sagt Petra Reiber, parteilose Bürgermeisterin von Sylt. Kein normaler Mensch könne sich das leisten.

Jörg Hellmut Serdar Otto:

“Hier gibt es Show für Reiche. Aber alle, die hier arbeiten, können es sich nicht mehr leisten. Es muss aber auch Platz für die arbeitende Bevölkerung geben.“

Die Einheimischen sind von ihren ungewöhnlichen Fürsprechern nicht gerade begeistert.

Irmi Allwardt, Touristin:

“Ich find das nicht schön, wenn hier so viel Gelump rumliegt. Und das passt nicht hierher.“

Ruth Mandic, Sylterin:

“Wenn du das siehst, auf unserem kleinen Rathausplatz – da konnten früher ältere Leute sitzen, gemütlich sich ausruhen. Heute liegen da die Punks. Es ist schmutzig, es ist dreckig, es ist nicht sauber.“

Trotzdem wollen die Punks bleiben, am liebsten bis Anfang Oktober.

Das Lied der deutschen Punkrockband "Die Ärzte": "Oh ich hab' solche Sehnsucht, ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee, ich will zurück nach Westerland" läuft bei den Punks auf Sylt rauf und runter.

Jörg Hellmut Serdar Otto:

“Das 9-Euro-Ticket ist eine Chance für normale Leute, an schöne Plätze zu fahren.“

…letzte Chance, damit zurückzufahren: Mittwoch, 31. August.

Aber Ende Juli hat es ja auch schon mal geklappt: Die Camp-Genehmigung …

Jörg Hellmut Serdar Otto:

“…die wir um einen Monat beantragt haben, hat dann gegriffen und hat uns die Legalität um einen Monat verlängert, direkt vorm Rathaus in Westerland.“

Dazu die Protestmail von Touristin Maren Ziesche an das Rathaus: „Sehnsüchtig hatte ich diesem Urlaub entgegen gesehen - dann kam ich hier an. Im Alltag sieht das so aus, dass ich äußerst schlecht schlafe, weil es de facto überhaupt keine Nachtruhe gibt. Nie. Selbst bei geschlossenen Fenstern hört man jede Nacht die Punks grölen, singen, schreien, streiten. Dieser anhaltende Schlafmangel ist, ehrlich gesagt, ziemlich zermürbend.“ Ihre Beobachtung: „Auf mich wirkt es überhaupt nicht so, dass die Punks irgendetwas für die Allgemeinheit (respektive die Insulaner) bewirken möchten, sondern es geht nur um sie selbst und ihren Spaß."

Sylt will schon jetzt ein Punk-Camp im nächsten Jahr verhindern.

su mit DKDR