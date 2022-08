In Kalifornien wüten weiterhin schwere Waldbrände. Es sind die schlimmsten in diesem Jahr in dem Bundesstaat.

Hunderte von Feuerwehrleuten sind im Norden des Bundesstaates, unweit der Grenze zu Oregon, im Klamath National Forest, im Einsatz.

Das sogenannte "McKinney"-Feuer hat bereits etwa 21.000 Hektar Wald vernichtet, teilte die Feuerwehr Kaliforniens mit.

Viele Häuser wurden Opfer der Flammen. Mindestens 2.000 Einwohner*innen mussten das Gebiet laut Behörden-Angaben verlassen.

Kalifornien leidet derzeit unter einer anhaltenden Dürre. Der Bundesstaat warnt deshalb vor weiteren Bränden.