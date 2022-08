Ziemlich exotisch: Wie wäre es mit Skifahren im Königreich Lesotho?

Während Millionen Menschen in Europa unter der Rekordhitze leiden, freuen sich Touristen in Lesotho über fantastischen Schnee.

Das hoch gelegene, vollständig von Südafrika umschlossene Königreich ist eine geografische Besonderheit und verfügt eines der wenigen afrikanischen Skigebiete südlich des Äquators, Afriski.

Dort herrscht gerade Hochsaison. Meka Lebohang Ejindu stammt eigentlich aus London, hat aber die letzten 12 Jahre als Ski- und Snowboardlehrer in Österreich gearbeitet. "Das ist meine allererste Saison in der südlichen Hemisphäre in Südafrika. Meine Familie stammt von hier. Es hat also etwas Nostalgisches, dass ich in Lesotho Ski fahre. Es ist ein ganz besonderes Vergnügen."

Erste Begegnung mit Schnee

Der kleine, aber feine Skiort liegt auf über 3000 Metern Höhe und bietet alles, was ein Sportlerherz begehrt: Zwei Lifte, Schneekanonen und natürlich einen Ski- und Schuhverleih.

Bafana Madida ist Tagesausflügler aus Johannesburg. "Wir werden an einem Skikurs teilnehmen. Und uns danach einfach im Schnee amüsieren, ein paar gute Fotos machen, spielen, herumalbern und einfach unsere Zeit hier genießen."

Viele Besucher machen in dem exotischen Wintersportgebiet ihre ersten Erfahrungen mit Schnee. Kafi Mojapelo aus Südafrika ist ganz begeistert. "Ich habe eine Menge Werbung auf YouTube gesehen und dachte mir, dass ich das unbedingt mal ausprobieren möchte. Ich habe noch nie in meinem Leben Schnee gesehen. Das ist also wirklich eine tolle Erfahrung."

Wer es ein paar Tage länger ausprobieren möchte: Die Station biete auch Übernachtungsmöglichkeiten für gut 350 Menschen. 2010 fanden in Afriski die südafrikanischen Meisterschaften im Skifahren und Snowboarden statt.