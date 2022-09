Härtere Strafen für Russlands Soldaten: Was plant Putin in der Ukraine?

An diesem Dienstag haben die Abgeordneten der Duma in Moskau härtere Strafen bei Vergehen russischer Soldaten wie Fahnenflucht und freiwillige Kriegsgefangenschaft beschlossen. Auch Ungehorsam und das Beschädigen von Armeeausrüstung werden im Konfliktfall schärfer bestraft.

Beobachter gehen davon aus, dass diese neuen strengen Regeln auf eine baldige Generalmobilmachung hindeuten, die Russlands Präsident Wladimir Putin bisher - trotz der jüngsten Verluste in der Ukraine - nicht beschlossen hatte. Eine angekündigte Rede des Staatschefs wurde am Dienstagabend zunächst verschoben.

Doch in Russland brodeln die Gerüchte, es kursieren bereits Warnungen vor der Generalmobilmachung, wie Kreml-Kritiker Igor Sushko berichtet. Im Internet suchen Russen verzweifelt nach Wegen, das Land zu verlassen.

Zudem hat am Montag die Chefin der russischen Zentralbank Elwira Nabiullina ihren Rücktritt angekündigt. Sie hatte sich zuvor gegen eine Generalmobilmachung ausgesprochen. Doch als sie im Februar zurücktreten wollte, hatte Präsident Putin diesen abgelehnt.

Was ist das Ziel der Blitz-Referenden?

Durch die Blitz-Referenden will Putin neue Tatsachen schaffen: indem er die ukrainischen Gebiete zu russischem Territorium erklärt, würde dann Russland dort angegriffen.

Der russische Sicherheitsexperte Alexander Baunov schreibt auf Twitter, dass Putin auch durch die Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine eine Botschaft an den Westen sendet: "Diese Message lautet: 'Ihr habt euch entschieden, uns in der Ukraine zu bekämpfen, nun versucht, uns in Russland selbst zu bekämpfen, genauer gesagt, in dem, was wir Russland nennen.' Die Hoffnung ist, dass der Westen davor zurückschrecken wird."

Baunov erklärt weiter: "Ausländische Truppen, die Russlands Grenzen überschreiten, selbst wenn die Grenze gerade erst verschoben wurde, werden von Putin dazu benutzt, die 'Sonderoperation' in einen Krieg umzubenennen, die Mobilisierung voranzutreiben, ukrainische Standorte ins Visier zu nehmen, die er zuvor gemieden hatte, und seine nuklearen Drohungen weniger abstrakt zu machen."

Laut Baunov hat Putin beim Gipfeltreffen in Samarkan auch weniger Zuspruch durch China und andere Staaten erhalten, als er sich erhofft hatte.

Die Antwort der Ukraine auf die russischen Referenden

"Die Ukraine wird die russische Frage lösen. Die Bedrohung kann nur durch Gewalt liquidiert werden", schrieb der Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, auf Telegram.

Er verurteilte die geplanten Referenden als "Erpressung" durch Moskau. Der Kreml agiere aus "Angst vor einer Niederlage", weil die ukrainischen Streitkräfte seit Anfang September Tausende von Quadratkilometern von den russischen Truppen zurückerobert haben.

Die Regionen Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine werden seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert. Die Region Cherson im Süden ist seit Beginn der am 24. Februar begonnenen Invasion von der russischen Armee besetzt.

Eine Annexion dieser Regionen durch Russland würde eine weitere Eskalation des Kriegs in der Ukraine bedeuten.