In voller Länge: Putins Rede zur Annexion der 4 ukrainischen Gebiete

Mit einer pompösen Feier auf dem Roten Platz in Moskau will der russische Präsident Wladimir Putin die Annexion von vier ukrainischen Gebieten besiegeln. Dass Russland Donezk, Luhansk, Saporischschja, Cherson zu seinem Staatsgebiet erklärt, wird international nicht anerkannt und auch heftig kritisiert.

Es gebe nichts größeres als den Willen der Menschen, die man in den ukrainischen Gebieten gefragt habe, als wieder mit Russland vereint zu werden, so Putin.

Er sagte, man sei bereit mit der Ukraine an den Verhandlungstisch zurückzukehren, allerdings werde man die jetzt als russisch erklärten Gebiete niemals zurückgeben. Die Menschen hätten eine freie Entscheidung getroffen, die gelte es zu respekieren und das werde aus Moskau mit allen Mitteln verteidigt.

Beim Zerfall der Sowjetunion habe er gesehen, wozu der Westen fähig ist. Damals habe man Russland in eine Position der Schwäche gedrängt, das Land sei aber nicht schwach.

Der Traum des Westen sei es, Russland zu zerstören.

Vor der Annexion hatte Putin in den Regionen, die er jetzt als Teil Russlands erklären will, Scheinreferenden abhalten lassen.

In der vergangenen Woche hatte Putin eine Teilmobilisierung in Russland angeordnet und damit eine Art Massenflucht junger Menschen aus dem Land ausgelöst. Zahlreiche Russinnen und Russen sind nach Finnland, Georgien und Kasachstan gereist, um nicht in den Krieg einberufen zu werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Menschen in Russland dazu auf, Putin zu stoppen: "Sie müssen den Einen in Russland stoppen, der Krieg mehr will als Ihr Leben, das Leben der Menschen in Russland."

International wurde die angekündigte Annexion schon im Vorfeld verurteilt. US-Präsident Joe Biden verwies auch auf die völkerrechtlich illegalen Abstimmungen in den vier Gebieten:

"Die USA werden niemals, niemals, niemals Russlands Ansprüche auf das souveräne Territorium der Ukraine anerkennen. Dieses sogenannte Referendum war eine Farce, eine absolute Farce, die Ergebnisse wurden in Moskau fabriziert. "

Die vom Kreml eingesetzten pro-russischen Gouverneure der vier Gebiete der Ukraine sind bereits nach Moskau gereist.

Kirill Stremousow, der für die russische Besatzungsmacht in Cherson arbeitet, gratulierte allen Russen auf der ganzen Welt zu "diesem großen Fest."

Die Regionen Cherson, die Region Saporischschja, die Volksrepubliken Donezk und Luhansk würden nun für immer Teile Russlands.

Dass in Russland angesichts der Mobilmachung hunderttausender junger Männer tatsächlich Feierstimmung herrscht, bezweifeln viele.