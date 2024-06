Jewgeni Prigoschin und seine Söldner nahmen ein militärisches Hauptquartier ein und marschierten in Richtung Moskau, brachen aber nach einigen Stunden ihren Rebellionsversuch ab. Zwei Monate später wurde Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz getötet.

WERBUNG

Ein Jahr ist es her, dass der Söldnerführer Jewgeni Prigoschin eine kurze bewaffnete Rebellion in Russland angezettelt und damit die Herrschaft von Wladimir Putin direkt angegriffen hat.

Der Anführer der vom Kreml unterstützten Söldner-Gruppe Wagner und seine Armee hatten ein militärisches Hauptquartier im Süden Russlands besetzt und einen "Marsch für Gerechtigkeit" Richtung Moskau gestartet.

Ihr Ziel war der Sturz der Führung des Verteidigungsministeriums, der Prigoschin vorwarf, zu wenig Munition an seine Truppen in der Ukraine zu liefern.

Im Jahr 2023 beschwerte sich Prigoschin monatelang bitterlich über die Militärführung im Krieg in der Ukraine. Seiner Truppen soll Munition verweigert worden sein, Prigoschin war der Meinung, diese wäre in der Ukraine zu knapp gewesen. In offenen politischen Auseinandersetzungen beschimpfte er den damaligen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und den Chef des Generalstabs, General Waleri Gerassimow, in profanen Tiraden in den sozialen Medien, machte sie für militärische Rückschläge verantwortlich und beschuldigte sie der Korruption.

Der Befehl des Verteidigungsministeriums an Wagner, Verträge mit dem regulären Militär zu unterzeichnen, schien der endgültige Auslöser für Prigoschins Rebellion am 23. und 24. Juni 2023 gewesen zu sein.

Seine Söldner übernahmen kurzerhand das Militärhauptquartier in Rostow am Don im Süden Russlands, angeblich in der Hoffnung, Schoigu und Gerasimow gefangen zu nehmen. Aber sie waren nicht vor Ort.

Söldner der russischen Wagner-Gruppe laden am 24. Juni 2023 in Rostow am Don, Russland, einen Panzer auf einen Lastwagen. Vasily Deryugin/Kommersant Publishing House, Moscow, Russia (www.kommersant.ru/photo) via AP

Prigoschin befahl seinen Truppen, nach Moskau zu marschieren und erklärte, es handele sich nicht um einen Militärputsch, sondern um einen "Marsch der Gerechtigkeit", um seine Feinde zu beseitigen. Auf dem Weg dorthin schossen die Söldner mehrere Militärflugzeuge ab und töteten mehr als ein Dutzend Piloten. Die Sicherheitskräfte in Moskau wurden in Alarmbereitschaft versetzt, und am südlichen Stadtrand wurden Kontrollpunkte eingerichtet.

Putin bezeichnete die Rebellion Prigoschins als "Hochverrat"

Auf dem Höhepunkt der Krise trat Putin im Fernsehen auf und bezeichnete die Rebellion seines einstigen Vertrauten Prigoschin als "Verrat" und "Hochverrat". Er schwor, die Hintermänner zu bestrafen.

Der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Juni 2023 im Fernsehen: Er wendet sich an die Nation nach dem kurzen Aufstand des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin. Pavel Bednyakov/Sputnik via AP Photo

Abbruch des Marsches dank Lukaschenko

Nur wenige Stunden später brach Prigoschin seinen Marsch auf Moskau ab. Berichten zufolge soll der belarusische Präsident Aleksandr Lukaschenko ein Amnestieabkommen verhandelt haben. Die Söldner wurden vor die Wahl gestellt, nach Belarus überzusiedeln, sich aus dem Dienst zurückzuziehen oder Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium zu unterzeichnen.

Prigoschin sagte später, er habe den Aufstand angezettelt, nachdem er in den Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern "die Beherrschung verloren" habe. Einige Kommentatoren meinten, er habe offenbar gehofft, Putin dazu zu bewegen, sich auf seine Seite gegen die Militärführung zu stellen.

Prigoschin bei Flugzeugabsturz getötet

Auf den Tag genau zwei Monate nach der Rebellion stürzte das Flugzeug mit Prigoschin und seinen wichtigsten Mitarbeitern an Bord auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg ab. Alle sieben Passagiere und die drei Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben.

Die staatlichen Ermittler haben bis heute keine Angaben zur Absturzursache gemacht.

Auf diesem Screenshot aus einem Video soll der Absturz von Prigoschins Privatjet in der Nähe des Dorfes Kushenkino am 23. August 2023 zu sehen sein. AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Eine vorläufige Einschätzung der US-Geheimdienste kam zu dem Schluss, dass es sich um eine vorsätzliche Explosion an Bord handelte. Westliche Experten verwiesen auf eine lange Liste von Putin-Gegnern, die ermordet wurden.

Der Kreml hat eine Beteiligung bestritten und westliche Behauptungen, Putin stecke dahinter, als "absolute Lüge" zurückgewiesen.

Prigoschin wurde in seiner Heimatstadt St. Petersburg in einer privaten Zeremonie beigesetzt.