50 Cent Tankrabatt an französischen Total-Tankstellen

Nachdem das Energieunternehmen TotalEnergies in Frankreich seit dem 1. Oktober einen Rabatt von 50-Cent pro Liter auf Diesel und Benzin gibt, werden die Tankstellen dermaßen überrannt, dass viele schnell ausverkauft waren.

Super kostet an Total-Tankstellen aktuell 1,34 €, Diesel etwa 1,50 €. Wegen des Tankrabatts in Deutschland haben viele französische Autofahrer bis zum 1. September in Deutschland getankt, jetzt ist es umgekehrt. Die zum Teil hohen Preisunterschiede führen zu einem Tanktourismus nach Frankreich – und zu zeitweiligen Engpässen an den Tankstellen.